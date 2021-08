Tra i trequartisti seguiti dal Milan c'è anche James Rodriguez. Come riporta Tuttosport, il colombiano dell'Everton - che il tecnico Benitez non vuole in squadra - potrebbe arrivare con un esborso ridotto, grazie anche ai buoni uffizi di Jorge Mendes, il procuratore che ha buoni rapporti (anche) con il club rossonero.