Il Milan sta pensando a Mario Mandzukic per rinforzare il proprio attacco. Il giocatore è attualmente svincolato, ma in questi mesi si è allenato con continuità. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il croato è tirato a lucido ed è pronto a rimettersi in discussione in una piazza importante. L'ex Juve, dunque, freme dalla voglia di tornare a giocare.