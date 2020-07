Se Simon Kjaer si è guadagnato al conferma anche per la prossima stagione, ci sono due difensori dell'attuale rosa del Milan che potrebbero andare via questa estate: come riporta Tuttosport, si tratta di Mateo Musacchio e Leo Duarte, i quali non hanno convinto il club di via Aldo Rossi a puntare su di loro anche per il futuro.