Tuttosport - Milan, Origi è tornato dal Belgio con buone sensazioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Divock Origi è tornato ieri a Milanello dopo essere stato per alcuni giorni in Belgio per curare la tendinite al legamento del retto femorale. Come spiega Tuttosport stamattina, l'attaccante rossonero è rientrato in Italia con buone sensazioni e tra oggi e domani si capirà se potrà recuperare almeno per la panchina per il match di sabato contro l'Empoli.