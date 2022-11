Tuttosport - Milan, per l'attacco spunta il nome di Ben Brereton Diaz: è in scadenza con il Blackburn

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della prossima stagione, il Milan sta tenendo d'occhio diversi profili per rinforzare l'attacco. Oltre a quelli di Broja del Chelsea e di Kudus dell’Ajax, nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome per i rossoneri: si tratta di Ben Brereton Diaz, 23enne attaccante cileno che ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Blackburn.