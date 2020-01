Tuttosport - Milan, per ora non sono arrivate offerte concrete per Piatek e Paquetà

Il Milan deve fare casse per finanziare qualche colpo importante in entrata e per questo sul mercato ci sarebbero anche Kris Piatek e Lucas Paquetà, arrivati entrambi lo scorso gennaio e costati complessivamente circa 70 milioni di euro: come riporta Tuttosport, però, per il momento in via Aldo Rossi non sono pervenute offerte concrete per il polacco e per il brasiliano.