Tuttosport - Milan, per volare in alto servono anche Ibra e Giroud

Dopo la sosta Pioli si augura di avere a disposizione anche Ibrahimovic e Giroud. Come sottolinea giustamente Tuttosport, se il Milan vuole volare alto, non può fare a meno di loro. Rebic sta facendo benissimo nel ruolo di prima punta, ma quando con un centravanti puro le cose possono cambiare, specie se questo ha le doti tecniche e realizzative di Ibra e Giroud. I due non vedono l’ora di poter tornare al cento per cento, consci del loro valore e di quello che possono dare a questa squadra. Alla ripresa del campionato, se tutto andrà secondo i piani, Zlatan e OLivier saranno in gruppo e ci sarà bisogno di loro per tenere il ritmo del Napoli capolista.