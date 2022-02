Tuttosport: "Milan, prima cosa blinda la Champions"

"Milan, prima cosa blinda la Champions": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo ha reso meno amaro il week end dei rossoneri, che sabato sera hanno pareggiato 2-2 sul campo della Salernitana ultima in classifica. Il Diavolo resta quindi primo e in piena corsa per lo scudetto, ma come prima cosa deve pensare a blindare il posto in Champions League.