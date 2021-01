Tuttosport - Milan, pro e contro dell’affare Mandzukic

Il Milan sembra intenzionato a puntare su Mario Mandzukic per rinforzare il proprio reparto d’attacco. Il quotidiano Tuttosport evidenzia i "pro e i contro" dell’eventuale operazione. Qualora il Milan dovesse prendere il croato - si legge - si metterebbe in casa un vero e proprio alter ego di Ibrahimovic, in grado di alzare ulteriormente il livello di competitività dentro lo spogliatoio. Mandzukic che, dal punto di vista economico, si accontenterebbe di un contratto di 6 mesi con ingaggio relativamente basso. I contro sono di natura anagrafica (l’ex Juve ha 34 anni) e caratteriale: l’attaccante, almeno ai tempi d’oro, ha sempre mal digerito le panchine e le troppe esclusioni dall’undici titolare, quindi sarebbe da valutare la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di vice Ibra.