Tuttosport - Milan, Rebic favorito su Leao per partire titolare a sinistra contro la Cremonese

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Questa sera contro la Cremonese, il Milan avrà una fascia sinistra inedita: Theo Hernandez non ci sarà infatti in quanto squalificato, mentre Rafael Leao potrebbe avere un po' di riposo e inizare il match dalla panchina. Al loro posto ci saranno quindi Fodé Ballo-Touré come terzino e Ante Rebic che è favorito sul portoghese come attaccante esterno. Lo riferisce Tuttosport.