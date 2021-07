Tuttosport - Milan, serve fare cassa prima di altri acquisti: sul mercato Hauge e Castillejo

Dopo le tante operazioni di mercato tra maggio, giugno e luglio, ora la campagna acquisti del Milan è in una fase di stallo. Come spiega Tuttosport, prima di andare all'assalto di nuovi rinforzi, il club rossonero ha bisogno di fare cassa con alcune cessioni, come per esempio quelle di Jens-Petter Hauge e di Samu Castillejo.