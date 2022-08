MilanNews.it

Per rinforzare il proprio centrocampo che questa estate ha perso Kessie, il Milan è molto interessato a Raphael Onyedika, giocatore classe 2001 che milita in Danimarca nel Midtjylland: la richiesta del club danese per il mediano nigeriano è di 7 milioni di euro. A riferirlo è l'edizione in edicola questa mattina di Tuttosport.