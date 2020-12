Tuttosport - Milan, torna Theo. A destra spazio a Saelemaekers

Per un Ibra che ritorna in infermeria, c’è un Theo Hernandez che torna a disposizione di Pioli. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che aggiunge: il terzino francese ha smaltito l’affaticamento che lo ha tenuto fuori contro il Genoa e tornerà nella formazione titolare. Una buona notizia, dunque, per Milan in vista della delicata trasferta di Reggio Emilia. Tornando all’undici rossonero anti-Sassuolo, Kalulu verrà confermato in difesa al fianco di Romagnoli, mentre sulla trequarti-destra ci sarà il ritorno di Saelemaekers al posto di Castillejo.