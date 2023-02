Tuttosport - Milan, valutazioni in corso sul riscatto di Vranckx: il finale di stagione sarà decisivo, il Wolfsburg vuole i 12 milioni concordati

MilanNews.it

Il finale di stagione sarà decisivo in casa rossonera per alcuni prestiti, come per esempio quello di Aster Vranckx dal Wolfsburg:. Come spiega stamattina Tuttosport, in via Aldo Rossi sono in corso della valutazione sull'eventuale riscatto del centrocampista belga: il club tedesco vuole i 12 milioni di euro concordati la scorsa estate.