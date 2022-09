Tuttosport - Milanello, tra oggi e domani il rientro in gruppo di Tonali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali, che contro il Napoli ha riportato un leggero problema muscolare che non gli ha permesso di giocare con la maglia azzurra, sta molto meglio e, salvo sorprese, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di sabato in casa dell'Empoli. Come riferisce Tuttosport, tra oggi e domani il giovane centrocampista rossonero dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a Milanello (ieri ha svolto ancora un lavoro personalizzato).