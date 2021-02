Tuttosport - Niente processi a Milanello: profonda autocritica della squadra

Nessun processo a Milanello, solo tanta voglia di cancellare la sconfitta con lo Spezia rimettendosi a lavorare. Come riporta Tuttosport, in casa Milan non si sono aperte aule di tribunale, tanto è vero che ieri la dirigenza non era nemmeno presente al centro sportivo rossonero. La squadra, al suo interno, ha fatto una profonda autocritica di quanto accaduto e sa bene che una prova del genere non potrà essere ripetuta. Ecco perché non sono serviti ulteriori rimproveri da parte di Pioli.