Tuttosport: "Oggi Pioli valuta per Rebic"

L'edizione di Tuttosport titola così stamattina: "Oggi Pioli valuta per Rebic". Il croato, che ha saltato la sfida di Champions League in casa del Porto per un problema alla caviglia, sta meglio e potrebbe tornare disponibile domani sera contro il Bologna. Una decisione verrà presa da Stefano Pioli solo nella giornata di oggi quando è in programma a Milanello la seduta di rifinitura. Ieri Rebic ha lavorato a parte, vedremo se oggi tornerà a lavorare in gruppo.