Tuttosport - Paquetà non è contento: con l’offerta giusta può partire

Anche il quotidiano Tuttosport si sofferma su Paquetà, dopo l’incontro di ieri a Casa Milan tra il manager del brasiliano e i dirigenti rossoneri. L’agente del giocatore non ha nascosto l’insoddisfazione del suo assistito per il poco spazio concessogli dall’allenatore. Lucas non è contento e se arrivasse l’offerta giusta potrebbe partire già a gennaio. Il Milan, per non fare una minusvalenza, deve riuscire a vendere il giocatore almeno per 31.5 milioni. Non sarà semplice.