"Per Theo e Bennacer il Milan deve muoversi con grande anticipo": è questo il titolo odierno di Tuttosport che spiega che i due giocatori hanno un contratto fino al 2024, ma per evitare nuovi casi come quelli di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, il club rossonero deve iniziare a trattare il prima possibile i loro rinnovi.