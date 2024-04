Tuttosport: "Pioli, è finita. Sprofondo Milan, estasi Roma"

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Pioli, è finita. Sprofondo Milan, estasi Roma". I rossoneri, sotto di due gol dopo venti minuti, non riescono a reagire nemmeno dopo l'espulsione di Celik al 31'. Nel finale arriva la rete di Gabbia che accorcia le distanze, ma non basta: in semifinale di Europa League ci va la Roma meritatamente. Ennesima delusione stagionale per il Diavolo. E così torna a traballare pericolosamente la panchina di Stefano Pioli, le cui chance di essere confermato anche nella prossima stagione sono praticamente nulle.

Questo il tabellino di Roma-Milan di Europa League.

ROMA-MILAN 2-1

Marcatori: 12’ Mancini, 22’ Dybala, 85’ Gabbia.

ROMA (4-3-3): Svilar; Çelik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Bove (dal 82’ Angelino), Paredes, Pellegrini (dal 82’ Renato Sanches); El Shaarawy, Lukaku (dal 29’ Abraham), Dybala (dal 43’ Llorente). A disp.: Boer, Rui Patrício, Karsdorp; Aouar, Zalewski, Azmoun, Baldanzi, João Costa. All.: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 46’ Reijnders), Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (dal 40’ Jovic), Musah (dal 69’ Florenzi); Pulisic (dal 69’ Pulisic), Loftus-Cheek (dal 46’ Chukwueze), Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Terracciano, Thiaw; Adli, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Marciniak (POL).

Ammoniti: 46 ’ Gabbia, 51’ Adli, 78’ Jovic, 86’ Calabria, 90’ Tomori, 90’+2 Theo.

Espulsi: 31’ Celik.

Recupero: 7' 1T, 6’ 2T.