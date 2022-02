Tuttosport - Pioli: "Resterei al Milan a vita". Ma ora deve vincere un trofeo

"Al Milan mi sento bene, potrei rimanere per sempre". Le parole di Stefano Pioli suonano come un messaggio al club. Come sottolinea Tuttosport, lo scorso novembre, ovvero cinque mesi dopo la conclusione del campionato che ha riportato il Milan in Champions, Pioli ha rinnovato il suo contratto per un altro anno, quindi fino al 2023. Alla fine di questa stagione, dunque, occorrerà nuovamente sedersi a trattare. Per sperare che il prossimo prolungamento non sia nuovamente annuale, Pioli dovrebbe dare un segnale concreto: a 56 anni è giunto il momento di riempire la bacheca (almeno) con un trofeo.