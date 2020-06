Il fondo Elliott ha scelto Rangnick per guidare l'ennesima rivoluzione rossonera. Le parti sono vicinissime, ma l'accordo - come riporta Tuttosport - non c’è ancora. L'intesa verrà sancita nell’incontro decisivo che si svolgerà a breve, durante il quale il manager tedesco potrà capire che tipo di budget avrà a disposizione e come investirlo.