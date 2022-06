Tuttosport recita: "Rinnovo di Maldini, tocca a Gazidis"

MilanNews.it

Nell'edizione odierna di Tuttosport non può mancare il riferimento alla situazione dei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara. Nello specifico si legge nel titolo: "Rinnovo di Maldini, tocca a Gazidis". L'amministratore delegato rossonero può rappresentare la chiave nelle trattative tra società e area tecnica, infatti nella giornata di ieri è tornato a Milano dopo alcuni giorni a New York in cui ha sostenuto una serie di cure che erano in programma da tempo. Oggi può esserci la svolta.