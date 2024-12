Tuttosport: "Reijnders è il nuovo leader. Per il presente e per il futuro"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Reijnders è il nuovo leader. Per il presente e per il futuro". L'olandese, già a quota otto gol, è sicuramente una delle note più positive della prima parte di stagione del Milan. Il centrocampista rossonero è prezioso in ogni zona del campo ed è diventato anche implacabile sottoporta, tanto che ad oggi è il miglior marcatore stagionale del Diavolo insieme a Christian Pulisic.

Reijnders è diventato un perno imprescindibile del Milan e per questo da settimane i dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto fino al 2029. Un accordo tra le parti sembra essere stato già trovato nei giorni scorsi, ora mancano solo la firma e l'annuncio ufficiale del prolungamento (con adeguamento dell'ingaggio) dell'olandese.