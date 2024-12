Tuttosport: "Reijnders, il rinnovo può non bastare"

"Reijnders, il rinnovo può non bastare": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che la firma per il prolungamento del centrocampista olandese è sempre più vicina, ma per trattenerlo in estate sarà fondamentale raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre a quello dell'ex AZ Alkmaar, in casa rossonera stanno lavorando anche su altri rinnovo di contratto importanti: va avanti per esempio il dialogo con Mike Maignan, con le parti che devono accordarsi definitivamente su parte fissa e bonus. Stallo su Theo Hernandez, mentre sono ferme le discussioni per quanto concerne i prolungamenti di Davide Calabria e di Alessandro Florenzi, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno.