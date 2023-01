Tuttosport - Rinnovo Bennacer: si cercherà una quadratura del cerchio attorno ai 4,5 mlioni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera continua a tenere banco anche la questione relativa al rinnovo di Ismael Bennacer, il cui attuale contratto con il Milan scadrà nel 2024. Come riferisce stamattina Tuttosport, il club di via Aldo Rossi continua a lavorare su questa trattativa e spera di arrivare presto ad un accordo: per il centrocampista algerino si cercherà una quadratura del cerchio attorno ai 4,5 mlioni di euro a stagione.