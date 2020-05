Tuttosport - Rinnovo Donnarumma: Gigio e Raiola chiedono un progetto solido e convincente

Tra le priorità di Ivan Gazidis nelle prossime settimane c'è anche il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con il Milan scade il 40 giugno 2021: per prolungare e restare in rossonero, Gigio e il suo agente, Mino Raiola, oltre ad un ingaggio importante, chiedono anche un progetto solido e convincente. Per entrambi, la presenza di Paolo Maldini era una garanzia, ma l'addio a fine stagione del dt milanista sembra ormai già scritto. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.