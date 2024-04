Tuttosport riporta il record poco onorevole di Pioli: "Dieci derby persi"

vedi letture

Un altro derby perso, oramai davvero un incubo per i tifosi del Milan che ieri hanno dovuto subire anche l'aggravante di veder festeggiare lo scudetto ai cugini dell'Inter in casa propria. Una feeling perso con la stracittadina milanese specialmente in questa era di Stefano Pioli che presenta uno score davvero negativo. Oggi Tuttosport riporta qualche numero da record al contrario nei derby contro l'Inter. Il quotidiano titola: "Pioli fa dieci: è record di derby persi".

Si tratta per cominciare del sesto derby consecutivo perso: mai il Milan aveva infilato una striscia così negativa. Nella storia del derby della Madonnina solo l'Inter aveva fatto registrare due strisce da sei sconfitte una dietro l'altra ma erano gli anni '10 e '40 del secolo scorso. In totale si tratta del decimo derby perso da Pioli allenatore rossonero. Un record negativo come allenatore più perdente nel confronto con l'Inter nella storia del Diavolo.