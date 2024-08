Tuttosport riporta le parole di Ibra su Pavlovic: "Un 'animale': i tifosi lo ameranno"

Nel primo pomeriggio di ieri, nella cornice di Casa Milan, è stato il momento per Strahinja Pavlovic di presentarsi in conferenza stampa. Subito dopo il centrale serbo si è diretto al nuovo flagship store in via Dante per incontrare i tifosi. Questa mattina Tuttosport racconta quanto emerso dalla conferenza del nuovo calciatore del Milan che è stata introdotta da Zlatan Ibrahimovic. E così Tuttosport ha ripreso proprio le parole del dirigente svedese per fare il suo titolo questa mattina.

Il titolo è una citazione di Ibrahimovic: "Pavlovic è un 'animale': i tifosi lo ameranno". E poi nell'occhiello un'altra citazione del dirigente svedese: "Serviva un po' di cattiveria al Milan". Il centrale serbo invece ha indicato come ispirazione Jaap Stam, di cui ha ereditato anche il numero 31: "Stam per me è un eroe, il nostro marchio è l'aggressività". Domani, come Morata, anche per Pavlovic ci sarà il primo allenamento con la squadra al gran completo.