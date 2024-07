Tuttosport riporta questa mattina: "Per il Toro c'è Vasquez"

Lunedì 8 luglio, quando il Milan comincerà ufficialmente la nuova stagione con il raduno in programma al Centro Sportivo di Milanello, ci saranno tante assenze per via di Europeo e Copa America ma allo stesso tempo quasi metà della squadra che si allenerà agli ordini di Fonseca non sarà poi a disposizione durante la stagione: ci sono molti esuberi e diversi giovani che tornano dal prestito e sono destinati a ritornarci anche in questa stagione. Uno di questi è il portiere colombiano Devis Vasquez.

Per il momento l'esperienza dell'estremo difensore rossonero non è stata così memorabile. Arrivato nel gennaio 2023, Vasquez ha giocato due volte da fuori quota con la Primavera prima di essere girato in prestito nella passata stagione: i primi sei mesi allo Sheffield Wednesday e la seconda parte all'Ascoli dove si è messo in mostra anche se ha chiuso con una retrocessione. Oggi è nel mirino del Torino e infatti questa mattina Tuttosport scrive così: "Per il Toro c'è Vasquez. E' del Milan. Vagnati lo ha chiesto in prestito: si può. Vanoli lo apprezzò in Ascoli-Venezia: parò tutto".