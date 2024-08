Tuttosport riprende le parole di Fonseca ieri in conferenza: "Voglio un Milan più aggressivo"

Quella di oggi a Parma non sarà una partita da dentro o fuori per il Milan, anche perché siamo solo alla seconda giornata di campionato, ma sarà importante per permettere alla formazione di Paulo Fonseca di ingranare la marcia giusta ed evitare di complicare ulteriormente il clima di scetticismo che ha accompagnato l'arrivo a Milano dell'allenatore portoghese.

Non solo, un passo falso contro il Parma catalogherebbe l'ottima tournée negli Stati Uniti come "un'illusione d'estate" scrive Tuttosport, ma allo stesso tempo c'è da dire che contro i Ducali non sarà assolutamente semplice, non solo per la forza che la formazione di Fabio Pecchia ha dimostrato all'esordio in Serie A contro la Fiorentina, ma anche perché il Milan sarà senza Alvaro Morata, il giocatore che ha cambiato volto alla squadra nella ripresa contro il Torino.

Lui, nonostante l'infortunio, ha comunque deciso di partire insieme alla squadra, che Paulo Fonseca intende vedere con un atteggiamento completamente diverso rispetto al Torino questo pomeriggio, concetto ribadito anche ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita, dove è stata svelata fra le altre cose una novità di formazione importante: "In attacco giocherà Okafor perché vogliamo avere una capacità di pressare alto diversa rispetto all’ultima gara, voglio una squadra che aumenti il ritmo e sia più aggressiva difensivamente. Le caratteristiche della partita si sposano con quelle di Okafor, Jovic potrà essere utile nella seconda parte della partita".