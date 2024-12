Tuttosport riprende le parole di Furlani sull'addio di Maldini: "Decisione necessaria per realizzare il Milan di Cardinale"

L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha contribuito con alcune dichiarazioni importanti al case study che l'Harvard Business School ha rilasciato lo scorso 11 dicembre sul club rossonero per l'appunto.

Il dirigente rossonero ha non solo parlato della pressione che si prova nel ricoprire un ruolo così importante in un club così prestigioso, ma anche dei momenti no e dell'impopolare addio al Milan di Paolo Maldini, che fra le altre cose non ha neanche presenziato alla festa dei 125 anni del club la scorsa domenica. Le parole di Furlani sono state riprese questa mattina anche da Tuttosport, che ha titolato "Decisione necessaria per realizzare il Milan di Cardinale", rifacendosi ovviamente all'allontanamento di una figura istituzionale come quella dello storico numero 3 rossonero.