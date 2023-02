Tuttosport - Riscatto Diaz: dialogo già aperto con il Real Madrid per scendere a 13-15 milioni

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il prossimo 30 giugno si chiuderà il prestito biennale di Brahim Diaz dal Real Madrid al Milan. In via Aldo Rossi si sta iniziando a valutare il da farsi: il riscatto fissato a 22 milioni di euro è troppo alto e per questo il club ha già aperto il dialogo con il club spagnolo per provare ad ottenere uno sconto e scendere a 13-15 milioni. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.