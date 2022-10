MilanNews.it

"Rivelazione Thiaw. E' il re delle murate": titola così questa mattina Tuttosport in merito all'esordio assoluto in rossonero di domenica a Verona del difensore tedesco che è entrato in campo all'82' ed è stato decisivo con due chiusure che hanno salvato la porta del Milan e il risultato. Ora Stefano Pioli sa che potrà contare anche su di lui.