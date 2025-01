Tuttosport scrive così: "Tammy, un gol ti allunga la vita"

Nel corso di una stagione valutazioni, impressioni e sensazioni possono cambiare da un momento all'altro. Questo succede ed è cruciale soprattutto se sei un calciatore in prestito e che ha tutta la volontà di farsi confermare dal club per cui sta giocando. Per questa ragione il gol vittoria di Tammy Abraham allo scadere della finale di Supercoppa Italiana nel derby contro l'Inter vale così tanto. Una rete così non fa altro che aiutare la causa del centravanti inglese che si trova bene a Milano, pur nel ruolo di gregario, e che di certo non ha intenzione di tornare a Roma al termine della stagione.

Così oggi Tuttosport propone una riflessione sull'attaccante e titola così: "Tammy, un gol ti allunga la vita. L'attaccante determinante nella finale di Riyad". Nel sottotitolo viene scritto proprio quanto detto in precedenza: "Oltre ad aver consegnato al Milan la Supercoppa, l'inglese ora punta a essere confermato in rossonero". A fine estate Abraham è sbarcato a Milanello a margine di uno scambio di prestiti che ha fatto fare a Saelemaekers il percorso inverso. Ora sia al Milan che alla Roma non dispiacerebbe trattenere entrambi i giocatori: "Cercano un accordo che convenga a entrambi i club".