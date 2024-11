Tuttosport scrive: "Fonseca ritrova Gabbia per un Milan da scudetto"

Matteo Gabbia sotto i riflettori. Oggi è il giorno in cui il centrale rossonero, dopo di fatto un mese di stop per un problema muscolare al polpaccio, dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo. Un rientro molto atteso quello del classe '99 italiano che è stato senza dubbio, per rendimento e atteggiamento, il miglior difensore centrale rossonero di questa prima parte di stagione. Paulo Fonseca conta di riaverlo a disposizione per la grande gara di sabato alle 18 a San Siro contro la Juventus.

Intanto Tuttosport titola così sul calciatore: "Fonseca ritrova Gabbia per un Milan da scudetto". Si legge nell'occhiello: "Oggi il centrale torna a lavorare in gruppo dopo un mese di stop per un problema al polpaccio destro". Nel sottotitolo quindi viene aggiunto: "Le sue prove avevano conquistato anche Spalletti. Con lui in campo il Milan ha fatto 9 punti in 4 gare". Sta vivendo il miglior momento della carriera e i margini di crescita ci sono ancora. I tifosi, come viene specificato, lo amano e lo vorrebbero anche capitano. Vicino anche il rinnovo fino al 2029 con raddoppio dell'ingaggio.