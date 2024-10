Tuttosport scrive: "Obiettivo Abraham, garantirsi il futuro"

Arrivato in sordina e come colpo last minute, quasi come l'anno prima capitò a Luka Jovic, il centravanti inglese Tammy Abraham non ci ha messo troppo a entrare nelle grazie del mister Fonseca ma anche di compagni e tifosi rossoneri. L'ex Roma è stato fin da subito apprezzato per la sua generosità e il suo attaccamento fin dal primo ingresso in campo. Dal canto suo il tecnico portoghese ha dimostrato di volerci puntare e ha costruito una squadra basata sulla coppia con Morata là davanti.

Oggi Tuttosport allora propone un approfondimento su Tammy Abraham e sul suo futuro che si gioca proprio in questa stagione. Il titolo del quotidiano recita così: "Obiettivo Abraham, garantirsi il futuro. L'attaccante spera di essere riscattato dai rossoneri". Anche se il prestito è secco e all'interno di uno scambio con Saelemaekers finito in giallorosso. Eppure ieri è circolata la notizia del Milan a caccia di Santiago Gimenez e la fonte è lo stesso attaccante messicano: "Il Milan mi ha cercato, spero di andarci", riporta Tuttosport.