Tuttosport sottolinea: "Le tante offerte non distolgono il Milan da Zirkzee"

Per il ruolo di nuovo centravanti si sa da tempo che il primo nome della lista rossonera è quello di Joshua Zirkzee. I rossoneri sono convinti che l'olandese possa essere il numero 9 giusto da consegnare a Fonseca al centro dell'attacco e sono disposti a pagare i 40 milioni di clausola a partire dal 1° luglio. Anche l'offerta al giocatore è già pronta, manca solo l'accordo con Kia Joorabchian, l'agente, che chiede 15 milioni di commissioni. Ed è per questo che in questa fase di stallo si stanno inserendo diversi nuovi nomi che però non scaldano troppo i piani alti di via Aldo Rossi...

Non è un caso che Tuttosport oggi sottolinei la "fedeltà" del Milan nei confronti di Zirkzee, a livello di mercato: "Le tante offerte non distolgono il Milan da Zirkzee". Nell'occhiello viene riportato di Romelu Lukaku come l'ultimo attaccante in ordine di tempo proposto ai rossoneri. Non è stato l'unico, nel sottotitolo infatti si legge: "Sia l'ex romanista del Chelsea, sia Dovbyk, Abraham, Gimenez e Broja restano seconde scelte". L'antifona è chiara: la priorità è Zirkzee finchè Joshua sarà sul mercato. Per questa ragione il club è ancora al lavoro per provare a ridurre le richieste dell'agente.