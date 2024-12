Tuttosport: "Sprofondo Milan. San Siro fischia senza pietà un piccolo diavolo"

Il Milan di ieri sera, ma in generale di questa stagione, non è stato e non è tutt'ora all'altezza della sua storia. Ieri a San Siro sono tornate le Legends rossonere per festeggiare insieme ai tifosi i 125 anni di storia del club, evento importantissimo che i giocatori in campo hanno rovinato con l'ennesima prestazione opaca di quest'annata che invece che migliorare peggiora di settimana in settimana.

Il buon percorso in Champions League non copre più un rendimento altalenante in campionato, che ha portato i tifosi all'esasperazione più totale. Al triplice fischio della partita contro il Genoa, infatti, San Siro ha accompagnato l'uscita dal campo del Milan con una bordata di fischi che è stata seguita da una dura contestazione all'uscita dallo stadio.

La pazienza sembrerebbe essere finita, come lasciato intendere questa mattina anche da Tuttosport, che tra le pagine dell'edizione odierna ha titolato: "Sprofondo Milan. San Siro fischia senza pietà un piccolo diavolo".