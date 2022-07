Tuttosport su Belotti: "Il sogno Milan dietro i tanti no"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina su Andrea Belotti, attaccante svincolato dopo che il 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Torino: "Il sogno Milan dietro i tanti no". Il quotidiano spiega che il giocatore, da sempre tifoso rossonero, ha rifiutato tutte le offerte che erano arrivate perchè sperava ancora nella chiamata del club di via Aldo Rossi, che però ha preferito prendere Divock Origi. Il Gallo ha così detto no a Fiorentina, Monza, Monaco e Nizza e sogna ancora la chiamata di una big come Roma e Napoli.