Tuttosport su Ibra: "Tornato nel gruppo, vede almeno la panchina"

Il dilemma Zlatan Ibrahimovic tiene sempre banco in casa Milan. A Pioli mancano i gol del fuoriclasse svedese che però, nella seconda parte della stagione, è stato più fermo ai box che in campo. Per questo, oggi, Tuttosport titola così: "Ibra è tornato nel gruppo ma chissà in che versione. Da mesi è assente o gioca poco: vede almeno la panchina". Già perchè domani, insieme alla squadra, anche Ibrahimovic dovrebbe partire per Roma ed essere a disposizione di Pioli a gara in corso.