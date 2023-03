Tuttosport su Inter e Milan: "Dybala-Zaniolo, certi amori non finiscono"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dybala-Zaniolo, certi amori non finiscono": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che in estate per Inter e Milan potrebbero tornare di moda i nomi di questi due attaccanti. I nerazzurri avevano seguito a lungo l'argentino prima che firmasse per la Roma, mentre i rossoneri a gennaio hanno provato a portare a Milanello l'attaccante esterno italiano che ora milita nel Galatasaray.