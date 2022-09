Tuttosport su Milan-Napoli: "Tre punti con la firma del Cholito. E Giroud stavolta non basta"

MilanNews.it

In merito a Milan-Napoli di ieri sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Tre punti con la firma del Cholito. E Giroud stavolta non basta". Decisivo l'ingresso in campo nella ripresa di Giovanni Simeone che ha segnato il gol vittoria di testa su assist di Mario Rui. Dopo il gol del vantaggio degli azzurri con Politano su rigore, il Milan aveva pareggiato con il solito Giroud, ma stavolta la rete del francese non ha portato punti al Diavolo.