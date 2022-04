Tuttosport sui rossoneri: "Milan senza panchina: i cambi non incidono"

MilanNews.it

Nell'edizione oggi in edicola di Tuttosport, nelle pagine dedicate ai rossoneri di Pioli si legge: "Milan senza panchina". Il riferimento riguarda il poco contributo che l'allenatore del Milan sta avendo dalla sua panchina, soprattutto nelle ultime uscite in cui i cambi non hanno inciso. "La squadra fatica ma i cambi di Pioli non incidono mai" si legge nell'occhiello.