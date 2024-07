Tuttosport sul centrocampo: "Fofana per dare solidità. Samardzic-Rabiot tentazioni"

Come viene ricordato questa mattina da Tuttosport, nella scorsa sessione estiva di mercato il reparto più toccato dal Milan fu il centrocampo con gli innesti di Reijnders, Loftus-Cheek e Musah che avevano stravolto la fisionomia del reparto. Oggi il club sa di avere una base solida ma è allo stesso tempo consapevole di aver la necessità di un frangiflutti davanti alla difesa che possa ridare equilibrio all'intera struttura rososnera, un elemento che è totalmente mancato nel corso dell'ultima stagione.

In questo senso il primo nome è Youssouf Fofana. Ma ci sono anche due piste bonus. Per questo Tuttosport titola: "Fofana per dare più solidità. Samardzic-Rabiot tentazioni". Il mediano del Monaco è la prima scelta e si lavora per venirsi incontro con la squadra del Principato. I piani B sono Richard Rios, colombiano del Palmeiras, e Andrè Trindade, brasiliano della Fluminense. Per quanto riguarda Lazar Samardzic e Adrien Rabiot si tratta più di opportunità che potrebbero materializzarsi in presenza di una o più cessioni: indiziati principali sono Bennacer, Adli o Pobega. Sul serbo si legge: "Presto un vertice". Sul francese: "Mamma Veronique chiede troppo".