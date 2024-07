Tuttosport sul mercato del Milan: "Pressing di Ibra su Morata. Poi Fofana-Emerson Royal"

vedi letture

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Pressing di Ibra su Morata. Poi Fofana-Emerson Royal". Zlatan Ibrahimovic continua il suo pressing su Alvaro Morata che si è ormai convinto a lasciare l’Atletico Madrid anche per le ultime polemiche uscita in Spagna nei suoi confronti. L'attaccante resta la priorità in via Aldo Rossi, dove i dirigenti rossoneri stanno però lavorando per rinforzare anche gli altri reparti.

In attesa di chiudere per Morata (ma sarà necessario aspettare la finale dell'Europeo di domenica), il Milan sta portando avanti anche altre due trattativa che spera di definire presto: sono quella con il Tottenham per Emerson Royal e quella con il Monaco per Youssouf Fofana.