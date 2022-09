MilanNews.it

"Milan: Vranckx e Dest!": si legge stamattina sulla prima pagina odierna di Tuttosport. I rossoneri chiudono il loro mercato estivo con altri due colpi: per il centrocampo arriva il giovane belga del Wolfsburg, mentre in difesa, dopo l'infortunio muscolare piuttosto grave di Florenzi contro il Sassuolo, ecco il terzino americano in prestito dal Barcellona.