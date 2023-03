Tuttosport sul mercato rossonero: "Rivoluzione attacco: Retegui e Okafor sono nomi da Milan"

MilanNews.it

In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Rivoluzione attacco: Retegui e Okafor sono nomi da Milan". In vista della prossima stagione, in estate potrebbero esserci importanti novità nel reparto offensivo milanista, dove l'unico certo di un posto è Olivier Giroud. In bilico Rebic e Origi, mente il futuro di Ibrahimovic è un punto interrogativo. Nel mirino del Diavolo, che sta valutando diversi profili, ci sono Retegui del Tigre e Okafor del Salisburgo.