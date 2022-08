Tuttosport sul Milan: "In pressing su Mendes per Renato Sanches"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così sul mercato rossonero: "In pressing su Mendes per Renato Sanches". Dopo lo sbarco di Charles De Ketelaere, il Milan avrebbe ripreso i contatti con Jorge Mendes per un altro vecchio pallino rossonero di questo mercato, Renato Sanches. Il centrocampista portoghese avrebbe espresso la volontà di andare al Psg da mister Galtier che dopo le esperienze negative di Bayern e Swansea lo ha rilanciato a Lille, ma i parigini non si sono ancora mossi con un'offerta. Maldini e Massara, invece, hanno l'accordo con il Lille e attendono nella speranza che il Paris rinunci al calciatore, oppure convincendolo definitivamente a smetterla di aspettare.