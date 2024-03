Tuttosport sull'attacco del Milan: "Giroud verso l’Mls, Jovic rimane?"

In merito al futuro dell'attacco del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Giroud verso l’Mls, Jovic rimane?". In Francia sono sicuri che il numero 9 rossonero dirà addio al Milan (è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno) e che il suo futuro sarà nella Mls americana, più precisamente al Los Angeles FC dove ritroverà il suo ex compagno di nazionale francese Hugo Lloris.

Con l'addio di Giroud, salgono le chance di Luka Jovic di far parte della rosa milanista della prossima stagione. Come scrive il quotidiano torinese, il Milan ha un’opzione unilaterale in proprio favore per prolungare il contratto di dodici mesi, da qui fino al 2027. Così facendo, il Diavolo metterebbe sotto contratto Jovic e avrebbe già in casa l’alternativa al futuro centravanti che arriverà in estate.